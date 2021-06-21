Просто чекаємо, сподіваємося і віримо, – Матвієнко про шанси України на вихід в 1/8 фіналу

Захисник збірної України Микола Матвієнко поділився враженнями від матчу з Австрією. Футболіст української національної команди не втрачає надію на вихід з групи.

"Відразу на початку гри було кілька нервових моментів. Припустилися помилок в простих ігрових ситуаціях. Тому ми почали грати не так, як хотіли, – каже Микола. – Почали обережно діяти, Австрія це відчула і почала пресингувати. Через це перший тайм вийшов не дуже, у другому вже перебудувалися і почали грати краще".

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Захисник каже, що пресинг австрійців не став для нашої команди сюрпризом: "Ми знали, що вони будуть пресингувати, тому що їм потрібна була перемога. Через нервозність не виходило грати у свій футбол".

Микола розуміє, що тепер не все залежить від українців. "Що ще залишається? Просто чекаємо, сподіваємося і віримо", – резюмував Матвієнко.