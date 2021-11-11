Прокляття продовжується: збірна пропускає від Болгарії попри тотальну перевагу – відео гола
11 листопада 2021 , 20:41Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірна України проводить товариський матч проти Болгарії. "Жовто-сині" домінують на полі, але конвертувати моменти у забиті голи не можуть.
Україна повністю володіє ситуацією на полі, але однієї помилки вистачило Болгарії, щоб відкрити рахунок у матчі. Захист "жовто-синіх" наварив гол на рівному місці.
На 35-й хвилині матчу Матвієнко запустив свічку в повітря, Тимчик не розібрався з Бущаном, і Кірілов спокійно розстріляв наші ворота з близької відстані. 0:1 – Україна поки програє у товариському матчі з Болгарією.