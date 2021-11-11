Збірна України проводить товариський матч проти Болгарії. "Жовто-сині" домінують на полі, але конвертувати моменти у забиті голи не можуть.

Україна повністю володіє ситуацією на полі, але однієї помилки вистачило Болгарії, щоб відкрити рахунок у матчі. Захист "жовто-синіх" наварив гол на рівному місці.

На 35-й хвилині матчу Матвієнко запустив свічку в повітря, Тимчик не розібрався з Бущаном, і Кірілов спокійно розстріляв наші ворота з близької відстані. 0:1 – Україна поки програє у товариському матчі з Болгарією.