Причин для переживань немає: екснападник збірної порівняв Євро-2020 та фінали єврокубків

Колишній форвард української національної команди та найкращий бомбардир першого чемпіонату України у складі Чорноморця Сергій Гусєв поділився очікуваннями від майбутньої континентальної першості та оцінив перелік гравців, які потрапили у заявку на Євро-2020.

"Думаю, переживати через невтішний результат останнього спарингу не варто, – каже Сергій Євгенович у коментарі Збірна24. – Товариські матчі – це хороша нагода для експериментів, награвання нових ігрових моделей, налагодження зв’язків між футболістами. Тому, як мінімум, поєдинок із Бахрейном не варто брати до уваги. Рахунок має значення тільки в офіційних змаганнях".

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Крім того, Сергій Гусєв вважає, що у таборі "синьо-жовтих" перебувають саме ті гравці, які готові до виконання поставлених завдань.

Андрій Шевченко – хороший тренер і має чудових помічників. Відтак, критикувати чи навіть підказувати щодо підбору виконавців не зовсім правильно. Вони проводять велику роботу, чимало працюють та аналізують. Не сумніваюся, що заявка нашої збірної на Євро-2020 є збалансованою та якісною.

Гусєв, який у минулому грав на позиції нападника, оцінив атакувальну лінію збірної. "У розпорядженні тренерського штабу є три хороші нападники. І Яремчук, і Бєсєдін, і Довбик представляють сильні команди. Наставники переглядали різні варіанти і, очевидно, зупинилися на тих футболістах, які повинні принести багато користі. Усі ми не бачимо тренувального процесу, не маємо вдосталь інформації, щоб робити висновки про те, що когось не викликали у національну команду. Вважаю, що штаб переглянув достатньо кандидатів і володіє необхідними даними. Не треба забувати, що лише тренер відповідає за результат, отже, знає, що робить".

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Ексфорвард Чорноморця, який також виступав у Туреччині та Ізраїлі, спрогнозував виступи збірної України на Євро-2020.

Зараз у нас дуже хороша збірна, тому причин для переживань немає. Зрештою, згадайте останні два фінали єврокубків. У Лізі Європи переміг скромний Вільяреал, а у Лізі чемпіонів Манчестер Сіті, який, як на мене, виглядав сильніше, програв Челсі. Це спорт, тут можливі несподіванки. Виходити з групи ми начебто і повинні. Просто треба докласти максимум зусиль. Втім, як кажуть у нас в Одесі, сподіватимемося на краще, – резюмував Гусєв.

Нагадаємо, що вже 3 червня команда Андрія Шевченка проведе черговий спаринг в рамках підготовки до чемпіонату Європи. На "Дніпро Арені" українці зустрінуться з Північною Ірландією.