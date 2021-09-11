Помста Вернидуба: тренер сенсаційного Шерифа відмовляє українцям, які хотіли схитрувати

У цьому розіграші Ліги чемпіонів молдавському Шерифу вдалося пройти у груповий етап. Наставник команди Юрій Вернидуб вдячний тим гравцям, які були від початку, та не збирається забирати в них ігровий час.

Як розповів український фахівець, ще перед початком кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів він запрошував у команду українських гравців, але ті не повірили у проєкт та не захотіли їхати до Молдови. Шерифу сенсаційно вдалося пройти у груповий етап турніру найсильніших, і тепер вже самі гравці просяться в команду.

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Тепер вже пішло більше пропозицій, але я відмовляюся. Людина не захотіла приходити і взяти участь з самого початку, а я кажу: "Коли був стіл порожній – сюди нікого не заманити". А тепер мрія збулася, ми досягли цього, і є гравці з хороших чемпіонатів, які хотіли приїхати сюди і грати у Лізі чемпіонів,

– зазначив Вернидуб.

Нагадаємо, Шериф гратиме у груповому етапі Ліги чемпіонів вперше у своїй історії. Молдавський клуб у групі D гратиме проти донецького Шахтаря, міланського Інтера та мадридського Реала.