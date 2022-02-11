Хавбек Шахтаря Євген Коноплянка близький до переходу у польську Краковію. "Гірники" готові відпустити зірку абсолютно безкоштовно.

На думку колишнього наставника Дніпра Мирона Маркевича, чемпіонат Польщі – чудовий варіант для його колишнього підопічного. Місцевий рівень доволі солідний, а досвід Євгена дозволить йому бути корисним у новій команді.

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Чи стане Євген топ-зіркою у Польщі? Звичайно. Навіть впевнений у цьому. У Євгена хороша майстерність. Чому ні? Все залежить від нього самого. Йому просто потрібно прийти до тями,

– впевнений Маркевич.

Зараз Краковія перебуває на 9 місці у турнірній таблиці. Бажання піднятися вище може відкрити Коноплянці дорогу одразу у стартовий склад.

У поточному сезоні Євген провів на полі лише 47 хвилин. Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі не взяв його на зимовий підготовчий збір. Контракт зірки з донецьким клубом розрахований до кінця поточного сезону, але клуб готовий відпустити футболіста якомога швидше й абсолютно безплатно.