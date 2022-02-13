Прихід Євгена Коноплянки у Краковію став сюрпризом для місцевого футболу. У Екстраклясі практично немає гравців з таким послужним списком, як в українця.

Головний тренер Краковії Яцек Зєлінскі задоволений приходом Коноплянки у команду. Фахівець впевнений, що українець принесе команді багато користі.

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Дуже щасливий, що Євген уже з нами. До нас приєднався гравець із такими досягненнями – окрім Лукаса Подольскі, у чемпіонаті Польщі довго не було такого гравця. Думаю, він підсилить команду,

– сказав тренер.

Зєлінскі зазначив, що Євген перебуває у хорошій фізичній формі, тому йому залишається лише набрати необхідні кондиції. Зробити це допоможуть інтенсивні тренування та ігрова практика.

Звичайно, нам потрібно підготувати його, перебудувати, бо він практично не грав. Його навички дуже хороші – нашим молодим гравцям буде у кого повчитися,

– вважає фахівець.

Контракт Коноплянки з Краковією розрахований до кінця поточного сезону з можливістю продовження ще на один рік. У сезоні 2021/22 у складі Шахтаря йому вдалося зіграти лише 47 хвилин.