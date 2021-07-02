Подивіться, де зараз збірна України, – тренер Іспанії Луїс Енріке розхвалив команду Шевченка

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке схвально відгукнувся про роботу Андрія Шевченка. Він побачив перспективи "жовто-синьої" команди вже давно.

На думку Луїса Енріке, збірна Україна давно почала свій шлях прогресу, тому потрапляння в 1/4 фіналу Євро-2020 – цілком заслужений результат.

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Свого часу я вже добре відгукувався про збірну України та її тренера. Подивіться, де ця команда зараз – серед 8-ми фаворитів чемпіонату Європи, – сказав він.

Зазначимо, що сьогодні Іспанія розіграє путівку у півфінал Євро-2020 зі Швейцарією, а Україна завтра боротиметься за прохід в наступний етап з Англією.