Почуваємося, ніби вдома – Макаренко розповів про комфорт у Румунії і підготовку до першого матчу

Півзахисник "синьо-жовтих" Євген Макаренко поділився враженнями від стартових днів тренувальних зборів у Румунії. Також опорник національної команди розкрив деталі підготовки до двобою з Нідерландами.

"Нас дуже тепло зустріли. Почуваємося, ніби вдома, хороша атмосфера в готелі, прекрасне тренувальне поле. Сьогодні перший день тут, поки втягуємося, усі в прекрасному настрої, з позитивними думками", – каже Євген.

До теми Євро-2020: розклад матчів збірної України на чемпіонаті Європи з футболу

У неділю о 22:00 поєдинком з Нідерландами Україна стартує на чемпіонаті Європи. За словами футболіста наша команда вже розпочала безпосередню підготовку до цієї зустрічі.

Почали готуватися детальніше до найближчого матчу з Нідерландами, вже добре відчувається атмосфера Євро. Була вже одна теорія по нідерландській команді, вивчаємо загальний малюнок їхньої гри.

Нагадаємо, що збірна України базується у Бухаресті, а прем'єрна гра на Євро-2020 відбудеться в Амстердамі.