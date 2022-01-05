Плюс один: чемпіон Чехії після трансферу Качараби придбав ще одного українця

Празька Славія активно проводить зимове міжсезоння на трансферному ринку. Чеський гранд придбав ще одного українського захисника.

Славія оголосила про придбання 21-річного українського захисника Максима Таловєрова. Раніше він захищав кольори клубу Чеське Будейовіце.

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Адаптація футболіста молодіжної збірної України в новій команді має пройти легко, адже постійним гравцем Славії став і Тарас Качараба, який дебютував у складі національної команди.

За Таловєрова Славія заплатила 500 тисяч євро. Його контракт з чемпіоном Чехії розрахований до 2026 року.

Зазначимо, що Славія крокує до захисту чемпіонського титулу. Команда після 19 турів очолює турнірну таблицю. Відрив від Вікторії Пльзень наразі складає 1 заліковий пункт.