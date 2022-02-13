Євген Коноплянка вирушив у польську Краковію в надії відвоювати місце у збірній України. Зірка навіть погодився на суттєве зменшення зарплати.

На думку колишнього наставника збірної України Йожефа Сабо, шанси Євгена Коноплянки на повернення у національну команду не надто високі. Польський чемпіонат – не найвищий рівень для такого виконавця, та й вміння відпрацьовувати у захисті йому бракує.

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Думаю, Петраков не розраховуватиме на Коноплянку, оскільки він перейшов у польський чемпіонат, який є не дуже сильним. А як Євген проявить себе, чи буде зіркою тамтешнього футболу – невідомо,

– сказав Сабо.

Нагадаємо, Коноплянка достроково розірвав контракт з Шахтарем та перейшов у Краковію. За інформацією ЗМІ, футболіст пішов на зменшення зарплати у 10 разів.

Контракт футболіста з новим клубом розрахований до кінця поточного сезону з можливістю пролонгації ще на один рік. Дебютувати за Краковію Євген може вже у наступному турі чемпіонату Польщі.