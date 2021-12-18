Петраков – мужик, вміє тримати удар, – Федецький про жереб Ліги націй та "Англію номер два"

Колишній футболіст національної команди прокоментував жеребкування групового етапу Ліги націй сезону 2022/2023. Крім того, Артем Федецький поділився думками щодо майбутнього Олександра Петракова на чолі збірної України.

"Як не крути, ми фаворити цієї групи. До того ж нам доведеться грати з шотландцями, ми їх краще вивчимо і це для нас буде хорошим уроком на майбутнє. Хоча цей суперник нам під силу. Свій рівень треба показувати на полі і прагнути до стабільних європейських збірних", – каже Артем в коментарі Збірна24.

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Федецький радить концентруватися на березневому поєдинку плей-оф із Шотландією:

"Я б не робив акцент і не обирав, що важливіше: плей-оф чи Ліга націй. Для мене, колишнього футболіста, найважливіший матч – наступний. Традиційно відіграв поєдинок, відпочив 24 години, морально відновився, пройшов реабілітацію і підсвідомо готуєшся до наступної гри. У національній збірній немає неважливих матчів. Зараз на порядку денному – зустріч у Глазго в рамках плей-оф. Звичайно, ми повинні проходити Шотландію".

Експерт порівнює майбутнього суперника "синьо-жовтих" з віцечемпіоном Європи:

Шотландія – це Англія номер два. У мене така паралель напрошується. Це той же силовий стиль футболу. Пригадую їхні матчі на Євро-2020. Це доволі непроста, непоступлива збірна. Там усі б'ються один за одного. Маємо бути готові до цього.

Також ексфутболіст не радить списувати з рахунків номінального аутсайдера нашої групи.

Вірменія – не проста команда, з характером. Це вже не та Вірменія, яка була 7-10 років тому, коли їх можна було обіграти на одній нозі. Зараз взагалі немає таких збірних, які можна закидати шапками і легко перемогти на класі. Будь-яка команда дає бій і компенсовує недоліки завдяки характеру і самовіддачі.

Крім того, Артем Федецький вважає, що слід повністю довіритися головному тренеру національної команди:

"У нас такий народ. Зараз почнуть казати, що треба якогось іноземного фахівця. Це все маячня. Петраков – це та людина, яка заслужила на призначення. Заслужила, щоб у неї забрали приставку "в.о." і отримала повноцінне призначення. Олександр Васильович намагається бути відкритим з футболістами. Помітно, як він переживає, віддає всього себе команді та Україні.

Було багато критики і скептиків. Нічого не потрібно змінювати. Він змусив хлопців повірити, що все у їхніх руках. Петраков – мужик, вміє тримати удар. Дай Боже, будемо аплодувати йому усі стоячи. Нам усе під силу. У нас немає іншого варіанту – дві перемоги у наступних двох матчах. Але команда має відчувати підтримку громадськості, журналістів. Не варто казати, що все легко дається, що нам пощастило з жеребом. Потрібно серйозно готуватися. Нам під силу втілити свою мрію і грати у Катарі на чемпіонаті світу", – вважає Артем Федецький.