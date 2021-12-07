У березні національна збірна України продовжить боротьбу за право грати на Мундіалі в Катарі. Будь-яка помилка може стати фатальною.

Втім, відповідальність матчів проти Шотландії та, в разі успіху, з Уельсом або Австрією не лякає наставника "жовто-синіх" Олександра Петракова. Він готовий довіряти тим, хто цього заслуговує, а не опиратися на досвід чи авторитет.

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У січні УАФ подаватиме заявки на отримання британських віз, щоб делегація могла у березні вирушити у Глазго. Наразі у розширеному списку Олександра Петракова є 36 виконавців – усі вони будуть викликані на весняний збір.

Усі імена гравців не розголошуються, але стало відомо, що в списку є два гравці, які раніше викликалися лише у молодіжну та юнацькі збірні. Йдеться про хавбека Шахтаря Михайла Мудрика та півзахисника СК Дніпро-1 Олексія Гуцуляка.

У поточному сезоні Мудрик зіграв у 17 матчах, забив 2 голи та віддав 9 асистів. На рахунку Гуцуляка 4 голи та одна результативна передача у 14 матчах.