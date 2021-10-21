Оновлений рейтинг ФІФА: Україні не вдалося увійти в число найкращих 25 команд світу

21 жовтня 2021 , 20:15
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Джерело:

УАФ

ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних команд за підсумками жовтневих матчів. Для фанатів "жовто-синіх" втішних новин наразі немає.

У жовтні збірна України обіграла Фінляндію та розписала нічию з Боснією. У новому рейтингу ФІФА національна збірна України займає 26 місце. 

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На нашому рахунку зараз 1527 балів. У Сербії, яка розташувалася на 25-й сходинці – стільки ж. 24 місце із 1534 балами займає збірна Перу.

Якщо враховувати лише європейські команди, то "жовто-сині" займають 16 місце. 

На першому місці у рейтингу залишилася Бельгія, друга сходинка – в Бразилії, а замикає трійку лідерів Франція.

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Автор: Ярослав Сиваківський