Головний тренер "жовто-синіх" Олександр Петраков вислухав багато критики щодо своїх рішень. Втім, фахівець не збирається відмовлятися від своїх ідей та бачення гри.

На думку Олександра Петракова, критика в ЗМІ доволі часто необґрунтована та суперечлива. Окрім того, він не розуміє, коли доходить до прямих образ.

До речі Петраков готовий ризикувати – на матчі за путівки на ЧС-2022 тренер збірної викличе дебютантів

"Я головний тренер, у нас одна родина. Якщо когось із футболістів ображатимуть, то я за нього заступлюся. Те саме хлопці мені говорили. Мене ображає багато журналістів. Вони цим ображають національну збірну. Коли це все кажуть, треба трошки думати.

Звідки знаю думки журналістів? Я дивився багато програм, читав спочатку, але припинив. Знаєте, хто мені це підказав? Прості люди. Вони зупиняють мене на вулиці, фотографуються. Вони мені кажуть: "Олександре Васильовичу, ми всі вас любимо, не читайте інтернет". Я перестав читати інтернет і почуваюся чудово. Повернувся до книжок. Павелко заходить у літак і каже: "Васильовичу, ти як ожилий експонат, з книгою", – розповів Петраков.

Нагадаємо, під керівництвом фахівця збірна України зуміла пробитися у плей-офф відбору на ЧС-2022. Першою перепоною на нашому шляху буде Шотландія, з якою ми зіграємо 24 березня.

У разі успіху "жовто-сині" 29 березня будуть боротися за право грати на Мундіалі в Катарі з переможцем пари Уельс – Австрія.