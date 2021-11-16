Український голкіпер Реала Андрій Лунін хоче шукати долі в новій команді. Талановитий футболіст не має ігрового часу, адже номером один у "вершкових" є бельгійська зірка Тібо Куртуа.

Чи залишиться Лунін у Реалі

На думку журналіста Ігоря Циганика, майбутнє Луніна залежить від кар'єрних амбіцій самого Луніна. Зараз Андрій не має ігрового часу та прагне змінити клуб. Тим паче, що інтерес до нього проявляють імениті команди.

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Лавка залишиться місцем Луніна до тих пір, поки в команді є Куртуа, а бельгієць не збирається йти та підписав з Реалом новий контракт.

Лунін може перейти не тільки у Лілль, є багато інших команд. І я впевнений, що ці команди будуть у ньому зацікавлені, але все залежить від самого Андрія. З іншого боку, іноді бувають моменти, коли треба дочекатися свого шансу,

– сказав Циганик.

Кар'єра Луніна

Андрій Лунін став гравцем Реала влітку 2018 року.

З того часу він зіграв за королівський клуб лише один матч – в минулому сезоні Зідан довірив йому місце у воротах в поєдинку Кубка проти скромного Алькояно.

Реал сенсаційно програв та покинув турнір. Більше шансів наш голкіпер не отримував.

Раніше ЗМІ повідомляи, що Луніна вже не влаштовує роль дублера, тому він хоче змінити команду. Натомість Реал хоче втримати молодого таланта, який у парі з Куртуа дозволяє не турбуватися про якість на воротарській позиції.