"А в нашого Шеви хлопці, як ті леви": футбольна інтерпретація "Шума" підкорює мережу – відео
3 липня 2021 , 20:20Читать новость на русском
Джерело:Фейсбук Костянтина Ізюмова
Вже за декілька годин збірна України побореться з Англією за путівку у півфінал Євро-2020. Вболівальники підтримують національну команду всіма можливими способами.
О 22:00 розпочнеться історичний матч для збірної України. "Жовто-сині" мають шанс пройти у півфінал Євро-2020.
Цікаво Україна – Англія: команди домовилися про форму на матч
У мережі користувачі усіляко підтримують нашу команду, а дехто навіть складає пісні. Костянтин Ізюмов адаптував пісню "Шум", яка лунала на Євробаченні, під футбольне свято. Пісня неабияк заряджає та має допомогти нашій команді здобути важливу перемогу.
Україна – Англія: Шевченко назвав головну відмінність між командами