"А в нашого Шеви хлопці, як ті леви": футбольна інтерпретація "Шума" підкорює мережу – відео

3 липня 2021 , 20:20
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Джерело:

Фейсбук Костянтина Ізюмова

Вже за декілька годин збірна України побореться з Англією за путівку у півфінал Євро-2020. Вболівальники підтримують національну команду всіма можливими способами.

О 22:00 розпочнеться історичний матч для збірної України. "Жовто-сині" мають шанс пройти у півфінал Євро-2020.

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У мережі користувачі усіляко підтримують нашу команду, а дехто навіть складає пісні. Костянтин Ізюмов адаптував пісню "Шум", яка лунала на Євробаченні, під футбольне свято. Пісня неабияк заряджає та має допомогти нашій команді здобути важливу перемогу.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський