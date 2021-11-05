Наші в єврокубках: тривога за Ярмоленка, свято від Зорі, голи Зубкова і Пластуна – яскраві відео

Четвертий ігровий день у Лізі Європи та Лізі конференцій видався, мабуть, найбільш успішним для українців. Тут і перемога Зорі, і вдалі дії Олександра Зубкова та Ігоря Пластуна.

Ліга Європи

Легія – Наполі 1:4

Голи: Емрелі, 10 – Зелінські (пенальті), 51, Мертенс (пенальті), 75, Лосано, 79, Унас, 90.

Ігор Харатін з лави запасних спостерігав за розгромом своєї команди. Хоча починалося для поляків все доволі непогано – із результативного удару Махіра Емрелі. Неаполітанці перевернули гру по перерві. Особливо допомогли гостям два пенальті.

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Генк – Вест Хем 2:2

Голи: Пейнтсіл, 5, Соучек, (автогол), 88 – Бенрама, 59, 82.

У всіх трьох попередніх поєдинках Ліги Європи Андрій Ярмоленко неодмінно виходив на поле. Однак на матч у Бельгії українця не виявилося навіть у заявці. Після гри Девід Мойєс, який проводив свій 1000-й матч у якості тренера, повідомив тривожні новини – у Ярмоленка травма. Залишається сподіватися, що Андрій встигне повернутися у стрій до ключової битви України з Боснією та Герцеговиною.

Брага – Лудогорець 4:2

Голи: Аль-Мусраті, 25, Медейруш, 37, Галено, 40, Гонсалес, 73 – Сотіріу, 33, Пластун, 79.

Пластун (№30) блокує удар / фото Getty Images

Ігор Пластун зіграв увесь поєдинок за Лудогорець. Попри поразку болгарської команди, маємо хороші новини. Український захисник у своєму стилі класно зіграв під час подачі від кутового прапорця і відзначився голом.

Ференцварош – Селтік 2:3

Голи: Юрановіч (автогол), 11, Узуні, 86 – Фурухасі, 3, Жота, 23, Абада, 60.

В основі угорців вийшов Олександр Зубков. В одній з перших атак гості відкрили рахунок, проте невдовзі Зубков відзначився курйозним голом, який записали на захисника Йосіпа Юрановіча. Згодом команди забили ще тричі – Селтік перестріляв суперника. Зубкова, до речі, замінили на 81-й хвилині.

Відео гола Зубкова

Ліга конференцій

Гент – Партизан 1:1

Голи: Тіссудалі, 80 – Урошевіч, 66.

Роман Безус провів 71 хвилину у складі господарів. Вже після заміни українця Генту вдалося зрівняти рахунок і уникнути поразки.

Зоря – ЦСКА (Софія) 2:0

Голи: Шахаб, 87, Аллах'яр, 90+5.

Переможні обійми Шахаба та Аллах'яра / фото Getty Images

Луганська команда вдруге перемогла болгарський ЦСКА. Цього разу команда Віктора Скрипника терпіла до останніх хвилин і знову здобула перемогу з іранським відтінком. Якщо у Софії забивав лише Сайядманеш, то сьогодні відзначився ще й Захеді Шахаб. Зоря все ще зберігає шанси на вихід у наступний етап.

Огляд матчу Зоря – ЦСКА (Софія)

Славія – Маккабі (Хайфа) 1:0

Гол: Кухта, 49.

Тарас Качараба традиційно вийшов у старті чеської команди і провів усі 90 хвилин. Наприкінці першого тайму підкат Тараса врятував пражан від потенційного гола. Єдиний результативний удар зафіксовано на старті другого тайму. На добиванні вдало зіграв Ян Кухта. На 88-й хвилині Качараба отримав жовту картку.