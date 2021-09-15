Наші в Лізі чемпіонів: Яремчук у Києві, топовий Бойко, драма Шапаренка, Маліновський у справі

Перший ігровий день групового етапу Ліги чемпіонів подарував нам безліч емоції. Головна з них – зустріч Динамо та Бенфіки.

Динамо – Бенфіка 0:0, група Е

Глядачі на "Олімпійському" голів не побачили, зате стали свідками драматичної кінцівки. На третій компенсованій хвилині Микола Шапаренко, здавалося, приніс перемогу киянам, однак рефері скасував взяття воріт після використання VAR – офсайд у Гармаша, який асистував Миколі.

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Сама гра виявилася доволі динамічною і насиченою. У старті лісабонців вийшов Роман Яремчук і відіграв 60 хвилин. За цей час нападник Бенфіки отримав жовту картку за фол на Іллі Забарному.

В "основі" господарів з'явилися кілька гравців збірної України: Бойко, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков та Буяльський. Згодом на заміну вийшов Караваєв. Одним з найкращих гравців у складі киян став голкіпер. Денис Бойко отримав від порталу WhoScored 7,58 – найкраща оцінка у складі "біло-синіх". Яремчук, як мінімум, двічі міг забивати, проте в обох випадках чудово зіграв Бойко.

Огляд матчу

Вільяреал – Аталанта 2:2, група F

За команду з Бергамо 72 хвилини відіграв Руслан Маліновський. Українець залишав поле за рахунку 1:1. Whoscored оцінив нашого легіонера оцінкою 6,96 (шостий результат в Аталанті).

Маліновський у грі з Вільяреалом / фото Getty Images

Варто зауважити, що вже на 6-й хвилині Ремо Фройлер відкрив рахунок після атаки, яку розпочав Маліновський. Українець протягнув м'яч, віддав на Дувана Сапату, а той вже скинув під удар Фройлеру.