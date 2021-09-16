Наші в Лізі чемпіонів: провал Шахтаря, Соболь проти Мессі, відмашка Зінченка і 9 голів

Болісний ляпас для Шахтаря, Зінченко у гольовій перестрілці та Соболь проти феноменального тріо Неймар, Мбаппе, Мессі. Вечір середи у ЛЧ виявився багатим на події.

Шериф – Шахтар 2:0, група D

Матч, про який хочеться якнайшвидше забути. "Гірники" болісно провалилися у Тирасполі. У старті гостей вийшли два збірники: Андрій Пятов та Микола Матвієнко. Обидва відверто невдало зіграли в обох гольових атаках. Голкіпер міг відбивати м'яч в епізоді з першим взяттям воріт, а захисник двічі виступив у ролі спостерігача за тим, як суперник розстрілює ціль. Тепер доведеться набирати очки в зустрічах з Реалом та Інтером.

Пятов і Матвієнко у грі з Шерифом / фото Getty Images

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Брюгге – ПСЖ 1:1, група А

Едуард Соболь вийшов у старті Брюгге на матч із зірковим ПСЖ. Парижани забили вже на 15 хвилині, однак минуло десять хвилин і господарі відігралися. Приємно, що класну гольову передачу віддав українець. Соболь виклав ідеальний пас на Ханса Ванакена.

Манчестер Сіті – Лейпциг 6:3, група А

На "Етіхаді" глядачі стали свідками одного з найбільш результативних матчів в історії турніру. Олександр Зінченко нарешті відіграв усі 90 хвилин і отримав жовту картку за фол проти Дані Ольмо.

Зінченко дає ляпаса Дані Ольмо / фото Getty Images

Українець вдосталь помилявся і отримав 6,40 від порталу WhoScored – це друга найгірша оцінка з-поміж гравців основи. У німців хет-трик оформив Крістофер Нкунку. У дебютанта "містян" Джека Гріліша гол+пас.