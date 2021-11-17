Напевно, постарів на років п'ять, – Петраков про найважчий період роботи і приставку "в.о."

Після перемоги над боснійцями наставник "синьо-жовтих" не приховував емоцій. Олександр Петраков розповів про плани на майбутнє.

– Дуже задоволений, що вийшли до плей-оф. Хочу привітати всіх своїх хлопців за те, що вони зробили, свій штаб, вони зробили велику роботу, допомагали мені. Дуже хочу привітати президента Андрія Васильовича Павелка, що повірив у мене і дуже підтримував. І хотів би привітати всіх уболівальників України, простих людей – хай погуляють сьогодні.

До теми Сьогодні було 15 левів на полі, – Бущан про свої сейви і жеребкування плей-оф

– Зараз хороший настрій. Як ви сприймаєте якість футболу?

– Якість гри – це був нервовий матч, як я передбачав. Ми поговорили з хлопцями, хлопці додали. Цей коментар – я не хочу говорити про гру. Це була нервова гра – на результат.

– Ваші заміни спрацювали – Шапаренко віддав на Довбика, і той нереально холоднокровно використав свій момент.

– А ще не забив – обіграв і не забив. Немає питань ні до кого – хлопці добре вийшли на заміну. Запасні хлопці усі працювали, усі 25 людей. Усі молодці.

– Попрошу вас коротко підбити підсумки кваліфікації.

– Ці три місяці були найважчими у моєму футбольному житті. Пройти знову – це дуже важко. Я, напевно, постарів на років пять. Я дуже задоволений – вже тут, як кажуть, адаптувався.

– Які плани на плей-оф?

– У мене немає жодних планів, я – виконувач обов'язків. Що буде далі, я не знаю. Ми зробили лише 50% від того, що порібно. Попереду тяжкий плей-оф, там дуже важкі суперники. Знаю, що хлопці нікого бояться. У нас хороша команда, дуже добрий колектив. Хто б не був – ми гратимемо. Наша мета – поїхати до Катару.

– Сьогодні Франція допомогла. Чи немає ідеї відправити Дідьє Дешаму пляшку хорошого вина?

– Я це вирішу із президентом. Не знаю як це робиться. Думаю, що треба відправити телеграму, сказати "дякую" за порядність. Це слово забуте у суспільстві. Вітаю всю Україну.

Перемога у Боснії та Герцеговині гарантувала українцям другу сходинку та місце у плей-оф за вихід на ЧС-2022.