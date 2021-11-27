У березні Україна буде боротися за путівки на чемпіонат світу в Катарі. Першою перепоною на нашому шляху буде збірна Шотландії, а в разі перемоги "жовто-сині" зіграють з переможцем пари Уельс – Австрія.

На думку Мирона Маркевича, нашій збірній на жеребкуванні випав найкращий з можливих варіантів. Про таких суперників наша команда могла мріяти, але це зовсім не означає, що Україна поїде в Катар, адже кожна збірна налаштована на перемогу та демонструє класний футбол.

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"Потрібно дуже серйозно поставитися до шотландців, тим більше поєдинок відбудеться у Глазго і господарям буде забезпечена потужна підтримка 12 гравця – уболівальників. Я вважаю, що завдяки більш креативним діям української збірної під силу взяти гору на полі суперника та поборотися за вихід на чемпіонат світу", – вважає Маркевич.

Матч першого раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 в Катарі Шотландія – Україна відбудеться 24 березня. Переможець пари побореться за путівки на Мундіаль з тріумфатором поєдинку Уельс – Австрія 29 березня.