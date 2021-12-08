Суперником України у плей-офф відбору на Мундіаль стала Шотландія. У разі перемоги "жовто-сині" битимуться за путівку на ЧС-2022 з переможцем пари Уельс – Австрія.

Такий жереб дуже втішив головного тренера збірної України Олександра Петракова. Фахівець зрадів, що в суперники не потрапили Італія або Португалія.

Цікаво Ображаючи мене, вони ображають збірну України, – Петраков різко відповів на критику журналістів

За такі позитивні емоції деякі журналісти критикували фахівця, мовляв, ще нічого не вирішено. Тренер збірної не розуміє критики та запевняє, що серйозно готується до Шотландії та вже дивиться матчі цієї команди.

"Радість була природна, я не маю бути штучною людиною. Мені молоді хлопці розповідають, як я маю поводитися. Оце мені неприємно. Ми були несіяними, набрали мало очок, там були сильні суперники серед сіяних. У мене записано 12 ігор Шотландії, три з них я вже подивився, проаналізував. Дуже хороша команда з чудовим тренером. Тактично грамотна.

Чи треба більше часу для підготовки збірної України до матчів з Шотландією? Що є, то є. Це у мене перший досвід, ніколи раніше з таким не стикався. Переносити ігри немає сенсу. Якщо я перенесу ігри Динамо та Шахтаря, то готуватимуться 14 людей? А 8 легіонерів, у них тривають чемпіонати? Не бачу в цьому сенсу. Я просто змістив два дні, щоб зібратися, перелетіти до Шотландії та чекати на легіонерів", – розповів Петраков.

Матч Шоталндія – Україна відбудеться у Глазго 24 березня. Переможець зіграє з тріумфатором пари Уельс – Австрія 29 березня.



