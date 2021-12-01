Мілан громить нову команду Шевченка: клас Ібрагімовіча, дубль сенсаційного бразильця

Андрій Шевченко зустрівся з дорогою його серцю командою. У матчі з гучною вивіскою перемогу святкували "колишні".

На самому початку поєдинку серйозно травмувався досвідчений оборонець гостей Сімон К'яер. 32-річний гравець Мілану залишав поле на ношах.

Читайте також Інтер легко переміг Спецію на "Сан-Сіро": Коваленко відіграв більше години

Проте вже через кілька хвилин "россо-нері" відкрили рахунок. Златан Ібрагімовіч майстерно виконав штрафний. А в компенсований час до першого тайму міланці подвоїли перевагу. 30-річний Джуніор Мессіас, який нещодавно дебютував за Мілан і став героєм ЗМІ через свою непросту дорогу до визнання, головою відправив м'яч у сітку.

Златан відкриває рахунок / фото Getty Images

У другому таймі бразилець оформив дубль. Цього разу він поцілив точно в кут воріт Сальваторе Сірігу. До завершення поєдинку генуезці не спромоглися навіть на гол престижу. Поки Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка все ще не може забити: 0-5 у трьох матчах.

Чемпіонат Італії, 15 тур

Дженоа – Мілан 0:3

Голи: Ібрагімовіч, 10, Джуніор Мессіас 45+1, 61.