Віталію Миколенку доведеться швидко адаптуватися до нових умов та чемпіонату. В Евертоні не залишилося виконавців на його позицію.

Після відходу Люки Діня в Астон Віллу у Віталія Миколенка не залишилося конкурентів на позицію лівого захисника. Головний тренер команди Рафаель Бенітес вірить, що українець впорається з тиском та швидко пройде адаптацію.

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Сам футболіст усвідомлює всю відповідальність та готовий довести, що заслуговує виступати на найвищому рівні. Він зосереджений на роботі та хоче показати максимум своїх можливостей.

Я дуже мотивований грати та замінити відомого футболіста. Найголовніше для мене – одягати футболку Евертона. Те, що я відчуваю, – думаю, це добре для мене. Це робить мене кращим гравцем, стійкішим і винахідливішим на полі,

– сказав Миколенко.

Нагадаємо, Евертон оголосив про придбання Віталія Миколенка 1 січня. Його трансфер обійшовся "ірискам" у понад 20 мільйонів євро.

Українець вже встиг дебютувати за нову команду у матчі Кубка Англії проти Халл Сіті. Він відіграв 120 хвилин та допоміг Евертону здобути путівку в 1/8 фіналу турніру.

Сьогодні, 15 січня, Миколенко може зіграти свій перший матч в АПЛ. Евертон на виїзді зустрінеться з Норвічем, початок матчу – о 17:00.