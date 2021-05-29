Миколенко святкує День народження: Ярмоленко та Ко привітали його яйцями та борошном

Футболісти збірної України знайшли креативний спосіб привітати Віталія Миколенка з уродинами.

Сьогодні захисник Динамо та збірної України святкує своє 22-річчя.

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Футболісту надовго запам'ятається привітання від партнерів по збірній. Коли футболіст давав інтерв'ю, Андрій Ярмоленко та інші футболісти "закидали" його яйцями, борошном та водою. Такого Миколенко не очікував, але не розгубився і встиг закрити обличчя.