Віталій Миколенко не зміг допомогти Евертону у матчі 24-го туру АПЛ проти Ньюкасла. Причина – підозрілий тест на коронавірус.

Без Віталія Миколенка Евертон не зміг впоратися з Ньюкаслом. "Іриски" зазнали болючої гостьової поразки з рахунком 1:3.

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Як розповів головний тренер Евертона Френк Лемпард, відсутність українця сплутала його початковий план на матч. Наразі в команді немає виконавця, хто б міг його достойно замінити.

Ми можемо бути ефективними, але втрата номінального лівого оборонця – це непросто. Ми сподіваємося, що Миколенко повернеться до наступного матчу,

– сказав Лемпард.

Поточний сезон складається для Евертона не надто вдало. "Іриски" мають в активі лише 19 очок та перебувають перед зоною вильоту.

Евертон представив Миколенка у своїй футболці 1 січня. Український талант швидко завоював симпатії тренера і вболівальників, ставши важливою частиною команди.