Мені соромно, – Зозуля обурений відсутністю реабілітаційних центрів для військових

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля, який відомий своєю волонтерською діяльністю, незадоволений станом справ у сфері реабілітації військових. Футболіст дуже гостро відреагував на проблему.

Футболіст Роман Зозуля відвідав реабілітаційний центр для військових в місті Ірпінь "Next Step Ukraine". Він створений за гроші фонду української діаспори США "Revived Soldiers Ukraine".

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Колишній форвард Дніпра та збірної України обурений відсутністю великої кількості реабілітаційних центрів.

На 8-му році війни як при попередній владі, так і при теперішній жодного реабілітаційного центру не створено. Всім ветеранам пропонують проходити реабілітацію в совкових закладах. Для прикладу, в маленькому містечку в Іспанії, де проживає близько 170 тисяч людей, понад 20 реабілітаційних центрів. Мені соромно за владу і соромно за людей, котрі "втомились від війни". Тільки коли ми всі об’єднаємось, тоді ми можемо перемогти, – написав футболіст.

Нагадаємо, Роман Зозуля покинув Альбасете, який за підсумками сезону 2020/21 покинув Сегунду. Українець розглядає пропозиції продовження кар'єри в Іспанії.