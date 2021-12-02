У матчі 15 туру Серії А Мілан на виїзді не залишив шансів Дженоа – 3:0. У трьох матчах під керівництвом Шевченка "грифони" здобули лише 1 очко та не забили жодного гола.

Головний тренер "россонері" Стефано Піолі спробував втішити українського фахівця. На його думку, усі перемоги Шевченка ще попереду, адже в нього є великий потенціал.

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"Для нас це не був легкий матч. Але ми працювали на полі – інтенсивно грали, контролювали матч повністю. Шевченко дуже інтелігентний. Він був сильним футболістом, творив історію Мілана. Як тренер теж працює гарно. Він добре працював зі збірною України. Я побажав йому, щоб у нього все вдалося в Дженоа. Мені подобається його робота", – сказав Піолі.

Наразі Дженоа перебуває в зоні вильоту. Для того, щоб її покинути, "грифонам" вистачить лише одного очка. Завдання Шевченка на поточний сезон – зберегти прописку в Серії А. Також повідомлялося, що цієї зими Дженоа проявить активність на трансферному ринку.