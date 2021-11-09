Матч Україна – Болгарія не покажуть у прямому етері на загальнодоступному каналі: дивна причина

Спаринг, який відбудеться в Одесі 11 листопада, не транслюватимуть у звичному форматі. Переглянути наживо його можна буде лише на каналі "Футбол 1".

Принаймні, так вказано у телепрограмі каналу "Україна", який традиційно транслює матчі національної команди у прямому етері. Цього разу гру збірної покажуть, однак у пізній час.

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Нагадаємо, що поєдинок в Одесі між Україною та Болгарією розпочнеться о 19:30. Натомість трансляцію матчу на каналі "Україна" заплановано на 23:20. О 19:00 стартує аналітичний тижневик "Сьогодні", а о 20:10 розпочнеться ток-шоу "Говорить Україна".

Зустріч з Болгарією стане для команди Олександра Петракова генеральною репетицією перед битвою з Боснією та Герцеговиною, яка відбудеться 16 листопада.