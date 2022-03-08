Матч плей-оф за вихід на ЧС-2022 між Україною та Шотландією перенесено, – ЗМІ

Один з головних матчів року для "синьо-жовтих" не буде проведено у заплановану дату. Через російську агресію збірна України не зіграє з Шотландією 24 березня.

Повідомляється, що Українська асоціація футболу звернулася у ФІФА та УЄФА з клопотанням про перенесення матчу. Керівні футбольні організації задовольнили прохання УАФ, про що вже було повідомлено Шотландську асоціацію.

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Відповідно буде відкладено і фінальний плей-оф за участю переможців пар Шотландія – Україна та Австрія – Уельс. УЄФА невдовзі визначить нову дату поєдинків за вихід на чемпіонат світу.

Нагадаємо, що жеребкування фінальної частини ЧС-2022 заплановане на 1 квітня, а Мундіаль у Катарі стартує 21 листопада і завершиться 18 грудня.

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