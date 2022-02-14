Колишній наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич близький до відновлення тренерської кар'єри. Він вже почав вести попередні переговори.

Відомий тренер вже давно мріє про повернення до роботи. Після відходу з комітету збірних УАФ фахівець постійно отримує пропозиції про працевлаштування.

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Мирон Богданович вже проводив попередні перемовини про своє майбутнє. Скоріш за все, конкретні пропозиції лунатимуть вже влітку, коли настане міжсезоння.

Не хочу називати, з яких чемпіонатів телефонували. Принаймні агенти зацікавлені, мені телефонують, пропонують. Якщо з’явиться достойна пропозиція, то з радістю ще попрацюю,

– сказав Маркевич.

Останнім місцем роботи Мирона Маркевича у ролі тренера був Дніпро, який йому вдалося вивести у фінал Ліги Європи. Після цього фахівець довгий час очолював комітет національних збірних УАФ.

Коли Шевченко покинув збірну, Маркевич сподівався очолити національну команду. Коли ж такої пропозиції не пролунало, Мирон Богданович пішов з УАФ.