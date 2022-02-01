Тренерська кар'єра Мирона Маркевича могла мати яскраве продовження. Після фіналу Ліги Європи імениті клуби хотіли бачити його на чолі своєї команди.

Як розповів фахівець, Дніпро міг бути не останнім клубом в його тренерській діяльності. Він вів перемовини з декількома грандами, які хотіли бачити його в себе.

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Зокрема, Маркевич вів активні переговори з Галатасараєм, але турецький клуб хотів брати вікових зіркових футболістів. Український тренер мав інший погляд на побудову команди.

Також з тренером зв'язався французький Марсель. Клуб був готовий виконати всі умови Мирона Богдановича, але Дніпро не відпустив спеціаліста.

Я ще мав рік контракту з дніпровським клубом. Ми говорили з Коломойським, але мені сказали: "Ні. Потрібно продовжувати працювати". Це було їхнє право,

– розповів Маркевич.

Нагадаємо, Мирон Богданович після роботи у Дніпрі очолював комітет національних збірних УАФ, але покинув посаду, коли йому не запропонували очолити збірну України після відходу Андрія Шевченка.