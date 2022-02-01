Маркевич міг тренувати європейський гранд – Коломойський завадив зірковому тренеру
Джерело:FanDay
Тренерська кар'єра Мирона Маркевича могла мати яскраве продовження. Після фіналу Ліги Європи імениті клуби хотіли бачити його на чолі своєї команди.
Як розповів фахівець, Дніпро міг бути не останнім клубом в його тренерській діяльності. Він вів перемовини з декількома грандами, які хотіли бачити його в себе.
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Зокрема, Маркевич вів активні переговори з Галатасараєм, але турецький клуб хотів брати вікових зіркових футболістів. Український тренер мав інший погляд на побудову команди.
Також з тренером зв'язався французький Марсель. Клуб був готовий виконати всі умови Мирона Богдановича, але Дніпро не відпустив спеціаліста.
Я ще мав рік контракту з дніпровським клубом. Ми говорили з Коломойським, але мені сказали: "Ні. Потрібно продовжувати працювати". Це було їхнє право,
– розповів Маркевич.
Нагадаємо, Мирон Богданович після роботи у Дніпрі очолював комітет національних збірних УАФ, але покинув посаду, коли йому не запропонували очолити збірну України після відходу Андрія Шевченка.