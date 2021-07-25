Манчестер Сіті Зінченка знову під загрозою дискваліфікації через підозру у фінансових махінаціях

Над Манчестер Сіті знову нависли хмари проблем. "Містян" підозрюють у фінансових махінаціях та недотриманні фінансового fair-play.

Впродовж останього десятиліття фінансові звіти Манчестер Сіті набули кількох серйозних прогалин, через які клуб може отримати неабиякі проблеми. Зокрема, зараз клуб підозрюють у підробці спонсорських угод за сезон 2011/12.

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З'явилася інформація, що "містяни" отримали від Etihad 4 мільйони фунтів, але у звіті фігурує сума у 12 мільйонів. Також влітку 2014-го року людина, яка наближена до справ клубу, надіслала лист, в якому стверджувала,що 10-річний контракт на 340 мільйонів фунтів насправді фінансується через державні структури, а не компанією Etihad.

У такий спосіб містяни "роздували" свої фінансові показники, щоб відповідати умовам фінансового fair-play. Нагадаємо, що минулого року за порушення фінансових правил Манчестер Сіті на 2 роки дискваліфікували з Ліги чемпіонів, але завдяки апеляції замість бану клуб отримав великий штраф.