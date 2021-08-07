Манчестер Сіті без Зінченка програв Лестеру Суперкубок Англії

Невдачі у фіналах турнірів для Манчестер Сіті продовжуються. Після поразки у фіналі Ліги чемпіонів підопічні Гвардіоли поступилися Лестеру у битві за Суперкубок Англії.

Суперкубок Англії

Лестер – Манчестер Сіті – 1:0

Гол: Іхеаначо, 89 (пенальті)

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Український універсал "містян" Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч за англійський Суперкубок. На його позиції лівого захисника весь матч провів Бенджамен Менді.

Лестеру вкотре вдалося підтвердити статус незручного суперника для Сіті Гвардіоли. "Містяни" володіли перевагою, але "лисиці" відзначилися кусючими випадами. Якби не Стеффен, Лестер святкував би перемогу з більшим рахунком.

Долю матчу вирішив пенальті. Здавалося, що гра перейде у лотерею, але Лестер отримав фантастичну нагоду здобути перемогу. Іхеаначо, який заробив пенальті, не схибив з 11-метрової позначки. Часу відігратися у підопічних Гвардіоли вже не було – Лестер став володарем Суперкубка Англії.