Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський вийшов в основі на матч проти Наполі. Тренер команди не прогадав з вибором виконавців.

Вже на 7-й хвилині Давід Оспіна був змушений витягати м'яч з сітки воріт. "Автограф" у його володіннях залишив Руслан Маліновський.

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Українець вдало відкрився на лінії карного майданчика та вдало скористався передачею від Дувана Сапати. Фірмова гармата – і Аталанта повела в рахунку.

Відео гола Маліновського