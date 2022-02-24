Маліновський забив два голи та підтримав Україну – ефектний жест від футболіста
24 лютого 2022 , 21:42Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Руслан Маліновський не залишився осторонь агресивного наступу російських військ в Україну. Хавбек зробив яскравий жест, щоб розповісти про масштабну війну, яку розпочала РФ.
Аталанта на виїзді впевнено розбила Олімпіакос з рахунком 3:0. Дубль на свій рахунок записав Руслан Маліновський.
До речі Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото, – Зінченко про Путіна
Після першого забитого гола українець зняв показав футболку з написом "No war in Ukraine". Її футболіст одягнув під ігрову форму та показав усьому світові.