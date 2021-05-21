Маліновський став гравцем місяця у Серії А

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський набрав чудову форму та підкорює італійський чемпіонат.
Серія А визначила найкращого футболіста за підсумками травня. Ним став український хавбек Аталанти Руслан Маліновський.
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Нагороду футболіст отримає 23 травня перед матчем з Міланом. Зазначимо, що минулого місяця відзнаку отримав одноклубник Руслана Луїс Мурієль.
У поточному сезоні Маліновський зіграв у 42 матчах, забив 10 голів та віддав 12 результативних передач.
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