Маліновський проти Коваленка: заявка на сенсацію, злива голів, фірмовий м'яч від Руслана: огляд

Результативний поєдинок за участю наших земляків завершився перемогою Аталанти над Спецією (5:2). Українці разом перебували на полі лише протягом 4 хвилин.

Коваленко та Маліновський отримали від своїх тренерів різні ролі. Якщо Віктор вийшов у старті, то Руслан почав гру на лаві запасних.

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Вже на 11-й хвилині гості відкрили рахунок. Після помилки Хуана Муссо першим на добиванні опинився М'бала Нзола. Проте несподіваний результат Спеція не втримала. Ще до перерви Аталанта забила тричі.

На 60-й хвилині на поле вийшов Маліновський, а на 64-й Тіаго Мотта зняв з гри Коваленка. Наприкінці зустрічі знову відбувся розмін голами. Спочатку забив Луїс Мурієль, а потім він асистував Маліновському, який влучно пробив з-за меж штрафного майданчика. Класика! Останнє слово було за гостями. Дубль оформив анголець М'бала Нзола.

Перемога дозволила Аталанті зберегти темп і набрати 25 очок. Спеція знову може опуститися у зону вильоту з 11 очками, якщо завтра Дженоа виграє у дебютному матчі Андрія Шевченка.

Огляд матчу

Чемпіонат Італії, 13 тур

Аталанта – Спеція 5:2

Голи: Пашаліч, 18, 41, Сапата, 38 (з пенальті), Мурієль, 83, Маліновський, 89 – М'бала Нзола, 11, 90+1.