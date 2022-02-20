Аталанта може отримати дуже хороші фінансові вливання. Частину акцій клубу придбав власник Бостон Селтікс.

Американський бізнесмен Стівен Пальюка вирішив вкласти частину грошей в Аталанту. Сім'я Перкассі продала йому 55% компанії La Dea Srl, яка є власником 86% акцій бергамасків.

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У США Пальюка володіє пакетом акцій баскетбольної команди Бостон Селтікс, тому спортивні інвестиції не є для нього новим досвідом. Як розвідали журналісти, сума угоди між Пальюкою та Перкассі склала 350 мільйонів євро.

Наразі особливих змін у клубі не передбачаєтсья: Антоніо Перкассі залишається президентом Аталанти, а Стівен Пальюка стане співголовою правління.

Стівен Пальюка / Фото Бостон Селтікс

У Серії А бергамаски наразі посідають 5 сходинку та мають шанс пробитися у Лігу чемпіонів. У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи команда перемогла Олімпіакос з рахунком 2:1 та має шанс на прохід у наступний етап.