Віталій Миколенко вирушить будувати кар'єру на Туманний Альбіон. Динамо доведеться закривати важливу позицію молодими талантами.

За словами головного тренера Динамо Мірчі Луческу, трансфер Миколенка в Евертон – вирішена справа. Він впевнений, що киянам вдасться знайти ефективну заміну таланта.

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"Радий, що молодий гравець із Динамо зараз переходить до Евертона. Я маю на увазі Миколенка. На його місце прийде інший 18 – 19-річний футболіст. Іншим нашим захисникам теж 19 – 20 років. Тому ми продовжуємо і надалі грати дуже молодою командою. Їм треба працювати набагато старанніше, ніж досвідченим гравцям", – сказав Луческу.

Нагадаємо, за 22-річного Миколенка Динамо отримає понад 20 мільйонів євро. Для того, щоб закрити його позицію, Динамо може повернути з оренди в СК Дніпро-1 23-річного Владислава Дубінчака.