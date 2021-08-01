Коваленко піде в оренду попри дебютний гол за Аталанту

Український хавбек Аталанти Віктор Коваленко сезон 2021/22 проведе у футболці іншого клубу. Від "заслання" його не врятував навіть переможний гол у спарингу з Порденоне.

Аталанта ухвалила рішення щодо майбутнього українського хавбека Віктора Коваленка. Гра 25-річного українця не вразила наставника команди Джан П'єро Гасперіні, тому футболіст вирушить в оренду.

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Скоріш за все, наступний сезон він проведе у Спеції, хоча раніше лунали чутки і про інтерес з боку Емполі. Про трансфер Віктора має бути оголошено вже найближчим часом.

Зазначимо, що в товариському матчі проти Порденоне Коваленко забив переможний гол, але навіть він наразі не змусив клуб переглянути своє рішення.