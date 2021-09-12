Коваленко дебютував у Серії А – невиразна гра і драматична поразка

Українець вийшов у стартовому складі нової команди. Єдиний гол було забито вже після того, як Віктор залишив поле.

Спеція поки не може виграти у Серії А. У третьому турі команда Віктора Коваленка знову програла. Цього разу вдома у битві з Удінезе.

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Віктор вийшов у старті новачка елітного дивізіону і відіграв 62 хвилини. Від порталу WhoScored українець отримав невисокий бал 6,54 (гірше лише у двох гравців, які з'явилися у старті).

Гості відзначилися на 89-й хвилині зусиллями Лазара Самарджича. Як наслідок, Спеція йде у зоні вильоту з одним очком після трьох турів.

Чемпіонат Італії, 3 тур

Спеція – Удінезе 0:1

Гол: Самарджич, 89.