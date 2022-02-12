Прихід Євгена Коноплянки у Краковію запам'ятається не лише сенсаційністю. Українець ненароком продемонстрував, що не надто розбирається у місцевому футболі.

Коментар Євгена Коноплянки для Canal+ Sport швидко набрав обертів у мережі. Українець невдало прокоментував інтерес інших польських команд до себе.

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Я отримував інформацію про те, що Легія Краків є дуже серйозним клубом, і вони про мене теж запитували. Краковія була найпереконливішою,

– сказав хавбек.

Річ у тім, що Легія базується у Варшаві та не проявляла жодного інтересу до підписання Коноплянки. Як розвідали журналісти, Коноплянка міг мати на увазі краківську Віслу. Цей клуб справді міг вести переговори з представниками української зірки.

Контракт Коноплянки з Краковією розрахований до кінця поточного сезону з можливістю продовження співпраці ще на рік. За інформацією ЗМІ, його зарплата у новій команді становить 15 – 20 тисяч доларів на місяць.