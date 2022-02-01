Коноплянка постраждав через випадок – контракт зірки з ЛАСКом зірвав форс-мажор

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка не зміг змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Йому доведеться допрацювати контракт у донецькому Шахтарі.

Євген Коноплянка погодив перехід у австрійський ЛАСК. Шахтар погодився відпустити його абсолютно безплатно, а контракт з новим клубом був розрахований на 1,5 роки.

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Українець вже мав вирушити у розташування ЛАСКа у Туреччині, але в ситуацію втрутилися обставини. На зборах зазнали пошкодження основні форвард та центральний захисник австрійської команди. Відповідно, у клубі вирішили закривати проблемні позиції, а не підписувати угоду з Євгеном.

Футболіст не хоче залишатися у Шахтарі до кінця контракту, який припинить дію після сезону 2021/22, тому веде переговори з клубами з Туреччини, Польщі та Угорщини. Тут трансферне вікно ще відкрите, тому потенційні шанси змінити команду у зірки ще є.

Нагадаємо, Євген Коноплянка програв конкуренцію Михайлу Мудрику та Манору Соломону. У поточному сезоні він зіграв лише 47 хвилин.