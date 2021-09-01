Казахстан – Україна: "жовто-сині" пропускають прикрий гол
1 вересня 2021 , 18:44Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Україні не вдається втримати перевагу над Казахстаном. Рахунок на "Астана Арені" зрівнюється.
Руслан Валіуллін втілив найбільший страх фанатів збірної України. Форвард отримав довгий пас та з гострого кута пробив повз руки Пятова.
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Україна знову за тотальної переваги пропускає гол від Казахстану та змушена кидати вперед всі сили задля перемоги.
Відео гола Валіулліна