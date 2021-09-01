Вже о 17:00 розпочнеться матч групового етапу відбору на ЧС-2022 між Казахстаном та Україною. Команди домовились, у якій формі вийдуть на поле.

Представники України та Казахстану провели нараду перед матчем. Одним з питань, які обговорили, був колір ігрової форми.

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Підопічні Петракова гратимуть у синьому комплекті, воротар буде у формі чорного кольору. Господарі гратимуть у традиційній для себе жовтій формі.

Нагадаємо, у кваліфікації на ЧС-2022 в нашому активі лише 3 очки, тому сьогодні на "Астана Арена" нас влаштує лише перемога.