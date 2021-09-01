Казахстан – Україна: відео провалу, який практично перекреслив шанси на чемпіонат світу-2022
1 вересня 2021 , 19:17Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірна України у драматичному протистоянні не зуміла перемогти Казахстан. Дивіться відео голів та огляд матчу на Збірна 24.
Відбірковий етап ЧС-2022, груповий етап
Казахстан – Україна – 2:2
Гол: Яремчук, 2, Сікан, 90 + 2 – Валіуллін, 74, 90 + 5
До теми Україна зганьбилася в матчі з Казахстаном: швидкий гол, змарновані шанси та невивчений урок
Швидкий гол та дебютний м'яч Сікана не гарантували Україні перемогу над Казахстаном. В активі "жовто-синіх" лише 4 очки, ми зіграємо ще 4 гри: проти Франції, Фінляндії, та двічі проти Боснії та Герцеговини.
Огляд моментів 1 тайму
Огляд моментів 2 тайму