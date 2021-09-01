Хавбек Аталанти Руслан Маліновський через біль у животі не зміг проявити себе на Євро-2020. Після турніру йому зробили операцію, зараз йому нічого не заважає демонструвати свою найкращу гру.

Через операцію Руслан пропустив значний відрізок підготовки до сезону. Втім, це не завадило йому виходити в основі Аталанти у стартових двох турах, тому є надія, що в збірній хавбек проявить себе на повну.

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Попереду у нас ще п'ять матчів кваліфікації, тому потрібно до них готуватися. Поєдинок з Казахстаном буде найважливішим для нас, тому ми не повинні думати про гру з Францією. На нас очікує перший тест, який ми повинні скласти на "відмінно",

– сказав Маліновський.

Нагадаємо, матч Казахстан – Україна відбудеться сьогодні, 1 вересня. Стартовий свисток на "Астана Арені" пролунає о 17:00.