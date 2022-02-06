Кальярі шокує Аталанту: команда Маліновського сенсаційно поступається через дивні помилки

Руслан Маліновський повернувся після трьохматчевої відсутності та відіграв усі 90 хвилин, однак виявився безсилим. Кальярі дещо нелогічно перемагає Аталанту на виїзді.

Увесь перший тайм господарі провели на воротах суперника. Багато стерильного володіння м'ячем, кілька ударів (у тому числі від Маліновського, який був чи не найкращим на полі) та тотальний контроль м'яча – свою перевагу Аталанта не змогла конвертувати у забиті голи.

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Натомість одразу по перерві за справу взявся Кальярі. Захисники бергамасків забули у штрафному майданчику Гастона Перейро і той сповна скористався подарунком. А далі відбулася епічна подія. Господарі розіграли м'яч у центрі поля, Перейро протиснув Берата Джимситі, тому рятувати ситуацію і виходити з воріт довелосяХуану Муссо. Його грубий підкат проти форварда Кальярі рефері оцінив червоною карткою.

Попри чисельну меншість Аталанта зуміла відновити паритет. Хосе Луїс Паломіно вдало зіграв на добиванні після удару Дувана Сапати. Проте через кілька хвилин сардинці провели стрімкий контрвипад, який завершився голом Перейро.

Навіть 8 компенсованих хвилин не допомогли Аталанті уникнути поразки від 18-ї команди Серії А.

Чемпіонат Італії, 24 тур

Аталанта – Кальярі 1:2

Голи: Паломіно, 64 – Перейро, 50, 68.