Худжамов оцінив фатальну помилку Трубіна: голкіпер не бачить трагедії у цьому епізоді

Колишній воротар донецького Шахтаря та збірної України Рустам Худжамов прокоментував невдалі дії Анатолія Трубіна, які привели до невтішного результату у матчі з Бахрейном.

На думку Худжамова, проблема виникла через неправильний розрахунок траєкторії польоту м'яча, але молодому голкіперу не варто на цьому зациклюватись на опускати руки.

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"Можливо, там був такий момент, що й не варто було виходити з воріт, адже два захисники його страхували. Не розрахував, але пішов вже до кінця догравати момент і в підсумку заробив пенальті. Але нічого, поганий досвід – теж досвід.

Думаю, що на результати товариських ігор зараз дивитися не треба. Звичайно, неприємно програвати або грати внічию. Але просто так накидатися на збірну теж не варто. Тільки якщо є факти. Зараз треба команді готуватися до турніру, а нам всім почекати офіційних матчів", – сказав Худжамов.